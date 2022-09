De Giorgi e i ragazzi dell'Italia a Trento: racconteranno per la prima volta il trionfo mondiale (Di giovedì 15 settembre 2022) I campioni del mondo del volley celebrati al Festival dello Sport di Trento. Venerdì 23 alle ore 11 si parlerà della fantastica galoppata della squadra di Fefé De Giorgi che qualche giorno fa, a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) I campioni del mondo del volley celebrati al Festivalo Sport di. Venerdì 23 alle ore 11 si parleràa fantastica galoppataa squadra di Fefé Deche qualche giorno fa, a ...

Eurosport_IT : SIAMO IN FINALEEEEEE ???? I ragazzi di De Giorgi sono FENOMENALI: si sbarazzano della Slovenia in tre set e conquist… - Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - VVezzali : #Italia campione ??????! Dopo 24 anni torniamo sul tetto del mondo con una prestazione straordinaria. Gli azzurri di… - zazoomblog : De Giorgi e i ragazzi dellItalia: a Trento per raccontare il trionfo mondiale - #Giorgi #ragazzi #dellItalia:… - tixxxtweety : Moi, coi lucciconi, ben ricordando quella generazione di ragazzi…?? E fiera che la squadra di oggi sia guidata dal N… -