De Giorgi e i ragazzi dell' Italia | a Trento per raccontare il trionfo mondiale

Eurosport_IT : SIAMO IN FINALEEEEEE ???? I ragazzi di De Giorgi sono FENOMENALI: si sbarazzano della Slovenia in tre set e conquist… - Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - VVezzali : #Italia campione ??????! Dopo 24 anni torniamo sul tetto del mondo con una prestazione straordinaria. Gli azzurri di… - tixxxtweety : Moi, coi lucciconi, ben ricordando quella generazione di ragazzi…?? E fiera che la squadra di oggi sia guidata dal N… - ARubino_It : RT @TgrRaiPuglia: L'affetto e l'ammirazione dei suoi compaesani, accoglie il ritorno di #fefèdegiorgi nella sua #squinzano, dopo la vittori… -

Quella di Fefé Deche era in campo nei primi 3 Mondiali vinti dagli azzurri come giocatore e che adesso torna sul podio più alto come coach. Quella di Simone Giannelli, il capitano, diventato ...De, regista nella generazione dorata tra gli anni Ottanta e Novanta, non è mai stato ... Puntando su questi, anche se la porta non è chiusa a nessuno'.Il titolo iridato arriva dopo 24 anni. L’allenatore azzurro ha fatto una rivoluzione agonistica “La base del volley italiano è straordinaria ma serviva ripartire e rischiare”. A pochi chilometri dall’ ...Un altro record per la Nazionale di De Giorgi era esattamente dal 1978 finali del Mondiale a Roma che una squadra non batteva in finale i padroni di casa. In quell'occasione l'Unione Sovietica di Zayt ...