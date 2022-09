TennisWorldit : Davis Cup - La Spagna vince anche senza Alcaraz. Ok Usa e Francia: Albert Ramos e Roberto Bautista Agut vincono con… - Gazzetta_it : #Davis, la Spagna domina la Serbia. Usa superano 2-1 la Gran Bretagna. Francia ko - sportal_it : Coppa Davis, la Spagna può fare a meno di Carlos Alcaraz: travolta la serbia - zazoomblog : Coppa Davis 2022: la Spagna batte la Serbia per 3-0 con Ramos e Bautista Agut decisivi - #Coppa #Davis #2022:… - Ubitennis : Coppa Davis: anche senza Alcaraz, la Spagna fa impazzire il pubblico di Valencia -

Negli altri tre incontri della seconda giornata dei gironi della Finals diCup, successo dellacon un netto 3 a 0 alla Serbia, orfana di Novak Djokovic. Certo, gli iberici non hanno potuto schierare l'infortunato Rafael Nadal e il neo numero uno del mondo Carlos ...Cup Fed Cup Non solo la vittoria dell'Italia nel day - 2 della Coppa. La squadra di Filippo Volandri ha chiuso comunque sul 3 - 0 grazie a Fabio Fognini e Simone ... lariesce a ...Quella di ieri è stata una fantastica giornata per il tennis italiano: gli azzurri hanno infatti superato per tre a zero la Croazia nella fase a gironi della Coppa Davis, in scena all’Unipol Arena di ...Germania, Italia e Spagna sfruttano il fattore campo. La Svezia batte a sorpresa gli argentini e si candida ad un posto per le Finals di Malaga, con la Croazia sfida decisiva. Murray cede in doppio (i ...