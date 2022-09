David Bowie: l’evoluzione fashion del Duca Bianco (Di giovedì 15 settembre 2022) David Bowie è senza dubbio il re del trasformismo. Uno dei musicisti più influenti del XX secolo, ha espresso se stesso e la sua identità attraverso i vestiti. Votato “The Best Dressed Man in British History” nel 2013 da una giuria di esperti di moda della rivista BBC History, la sua immagine sarà sempre indissolubilmente legata alla sua identità musicale. Adolescente mod, successivamente hippy, poi Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Duca Bianco… Bowie ha cambiato il suo stile innumerevoli volte. Le sue trasformazioni hanno portato a cambiamenti culturali enormi, stravolto i canoni estetici legati alla sessualità e favorito il diffondersi della fluidità di genere. David Bowie fotografato da Terry O Neill Adesso un documentario ne ripercorre la carriera a 360°: Moonage ... Leggi su amica (Di giovedì 15 settembre 2022)è senza dubbio il re del trasformismo. Uno dei musicisti più influenti del XX secolo, ha espresso se stesso e la sua identità attraverso i vestiti. Votato “The Best Dressed Man in British History” nel 2013 da una giuria di esperti di moda della rivista BBC History, la sua immagine sarà sempre indissolubilmente legata alla sua identità musicale. Adolescente mod, successivamente hippy, poi Ziggy Stardust, Aladdin Sane,ha cambiato il suo stile innumerevoli volte. Le sue trasformazioni hanno portato a cambiamenti culturali enormi, stravolto i canoni estetici legati alla sessualità e favorito il diffondersi della fluidità di genere.fotografato da Terry O Neill Adesso un documentario ne ripercorre la carriera a 360°: Moonage ...

