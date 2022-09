Daouda Diane: il mistero dell’operaio sparito nel nulla ad Acate dopo aver denunciato le condizioni di lavoro (Di giovedì 15 settembre 2022) Daouda Diane è un operaio e mediatore culturale che viveva fino a poco tempo fa ad Acate in provincia di Ragusa. È sparito nel nulla dopo aver denunciato in un video l’assenza di sicurezza nel cantiere in cui lavorava. Ovvero il cementificio locale. L’edizione palermitana di Repubblica racconta che c’è un’inchiesta aperta in Sicilia. Le ipotesi di reato sono omicidio e occultamento di cadavere. Il cittadino ivoriano lavorava alla Sgv di Acate. Un suo amico ha ricevuto due filmati. Nel primo si vede Daouda in una betoniera, con un martello pneumatico in mano e senza protezioni a parte le cuffie antirumore e una mascherina chirurgica. Nel secondo l’uomo non si vede ma lo si sente dire «qui il ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022)è un operaio e mediatore culturale che viveva fino a poco tempo fa adin provincia di Ragusa. Ènelin un video l’assenza di sicurezza nel cantiere in cui lavorava. Ovvero il cementificio locale. L’edizione palermitana di Repubblica racconta che c’è un’inchiesta aperta in Sicilia. Le ipotesi di reato sono omicidio e occultamento di cade. Il cittadino ivoriano lavorava alla Sgv di. Un suo amico ha ricevuto due filmati. Nel primo si vedein una betoniera, con un martello pneumatico in mano e senza protezioni a parte le cuffie antirumore e una mascherina chirurgica. Nel secondo l’uomo non si vede ma lo si sente dire «qui il ...

