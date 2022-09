Dalla Ue solo briciole contro i rincari dell' energia | meno soldi della sola Gran Bretagna

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ursula von der Leyen si presenta nell'aula'Europarlamento accompagnata da Olena Zelenska. La presidentea Commissione Ue insieme alla first lady ucraina. Un messaggio altamente simbolico: quello che siamo costretti a fare è conseguenzaa guerra. Von der Leyen, infatti, avvisa la Russia: «Le sanzioni resteranno». Il discorso annuale all'Unione diventa così l'occasione per presentare il pianoenergetici. Una serie di misure che porterà nelle casse dei 27 governi europei 140 miliardi di euro.che dovranno essere usati per aiutare famiglie e imprese. Anche se non sembrano poi molti, soprattutto se confrontati con i 173 miliardi messi in campoper i prossimi due ...