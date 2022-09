Dalla sorella Margaret alla stylist Angela Kelly: tutte le donne della Regina Elisabetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante i suoi 70 anni di regno, Elisabetta II ha sempre potuto contare - oltre che sulla sua «roccia» Filippo - anche su un ristretto gruppo di persone di cui si fidava ciecamente. La maggior parte di loro erano donne Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante i suoi 70 anni di regno,II ha sempre potuto contare - oltre che sulla sua «roccia» Filippo - anche su un ristretto gruppo di persone di cui si fidava ciecamente. La maggior parte di loro erano

PietroCislaghi : #votAntisistema A me dopo aver pagato due funerali quello di mia mamma e di mia sorella mi è rimasto solo 2.390€ in… - Andrea33345543 : @svarionatissima fratello e sorella separati dalla nascita palese - GeeTheRipper : RT @Manto004: Ricapitoliamo: Hanno una figlia disabile che va a vivere senza un perchè dalla sorella di in suo ex che la rinchiude in casa… - Manto004 : Ricapitoliamo: Hanno una figlia disabile che va a vivere senza un perchè dalla sorella di in suo ex che la rinchiud… - beppeiaf : Fidanzato+sorella+marito +figlio. Tutti mantenuti dalla pensione della disabile #chilhavisto -