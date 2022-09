Dalla Russia senza stupore (Di giovedì 15 settembre 2022) Un tempo, più o meno un secolo fa, in diverse parti del mondo in generale, in America in particolare, sulla scorta di specifiche informazioni abbastanza dettagliate, cominciò la caccia a chi fosse, o sembrava esserlo, simpatizzante della politica adottata Dalla rss. In particolare, quelle maggiormente prese di mira furono le spie o presunte tali, del paese più grande del mondo per estensione. Il Governo Americano ritenne che necessitassero di accurata osservazione e, se del caso, di repressione. Negli anni ’50, con l’inizio della ferma repressione di persone che davano adito a credere di essere in quelle condizioni, il Generale MacArtrhur spinse fino al fondo il pedale dell’acceleratore di tale attività toccandone cosi l’apice. Essa era definita dall’ opinione pubblica “caccia alle streghe”, per il facile collegamento di tale comportamento con quello originale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Un tempo, più o meno un secolo fa, in diverse parti del mondo in generale, in America in particolare, sulla scorta di specifiche informazioni abbastanza dettagliate, cominciò la caccia a chi fosse, o sembrava esserlo, simpatizzante della politica adottatarss. In particolare, quelle maggiormente prese di mira furono le spie o presunte tali, del paese più grande del mondo per estensione. Il Governo Americano ritenne che necessitassero di accurata osservazione e, se del caso, di repressione. Negli anni ’50, con l’inizio della ferma repressione di persone che davano adito a credere di essere in quelle condizioni, il Generale MacArtrhur spinse fino al fondo il pedale dell’acceleratore di tale attività toccandone cosi l’apice. Essa era definita dall’ opinione pubblica “caccia alle streghe”, per il facile collegamento di tale comportamento con quello originale ...

