Da oggi in streaming c'è anche Paramount +, ecco quali film e serie non perdere (Di giovedì 15 settembre 2022) Nuove serie tv, nuovi film, nuovi eventi d'intrattenimento. Dal 15 settembre nasce Paramount +, la nuova piattaforma streaming della storica casa di produzione e distribuzione Hollywoodiana. Una montagna di offerte che arrivano da ogni parte del mondo e ovviamente anche dall'Italia. Proviamo a snocciolarne qualcuna. I costi di Paramount+ La piattaforma propone 8 mila ore di intrattenimento a un prezzo che si allinea con le altre concorrenti: 7.99 euro al mese o 79.90 euro all'anno. Dal 15 al 25 settembre sarà possibile usufruire di una promo speciale di lancio a 4.99 euro al mese per 12 mesi. Le serie tv e i film più attesi Per gli amanti di Yellowstone sono in arrivo i prequel della serie con Kevin Costner. A settembre tocca a 1883, ...

