(Di giovedì 15 settembre 2022) Twitter ha rimosso il video originale in cui l'attrice Halle Bailey, che veste i panni di Ariel, viene messa a confronto con una versione del personaggio con la pelle

arnth_velturu : Fai diventare nera la protagonista bianca di una fiaba danese del XIX secolo ispirata a un mito greco? Bravo, sei m… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Da nera a bianca: la nuova sirenetta Disney colpita dall'uso razzista dell'intelligenza artificiale. - LaStampa : Da nera a bianca: la nuova sirenetta Disney colpita dall'uso razzista dell'intelligenza artificiale.… - ITItalianTech : Da nera a bianca: la nuova sirenetta Disney colpita dall'uso razzista dell'intelligenza artificiale… - deanh0pper : @trashloger che poi le sirene o i tritoni storicamente parlando non dovrebbero avere la pelle verde/blu? È una crea… -

... la famosa sirenetta che Disney ha scelto di affidare all'interpretazione di Halle Bailey , qualcuno su Twitter ha provato a cambiare il colore della pelle dell'attrice: da. L'account ...La vera novità è però rappresentata dalla riduzione del peso , del 25% rispetto al precedente modello, che arriva a soli 63 grammi per la variantee a 64 per quella. Il bundle include il ...Annuncio vendita Abarth 124 Spider 1.4 Turbo MultiAir 170 CV Turismo usata del 2019 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Crollano gli spettatori nei cinema della Tuscia, nel primo semestre dell'anno il tonfo è quasi del 30%. A diminuire non sono solo i fruitori saltuari ma, dato che preoccupa di ...