Dà fuoco alla compagna mentre dorme, con liquido infiammabile. "Avevamo litigato", arrestato (Di giovedì 15 settembre 2022) Arezzo, dà fuoco alla compagna mentre dorme, 38enne arrestato. L'ennesima storia di violenza giunge dal cuore della Toscana dove dopo l'ennesima lite tra un uomo e la sua compagna si è sfiorata la tragedia. I fatti risalgono a domenica 11 settembre. La coppia ha avuto una discussione, poi la donna è andata a dormire. A quel punto il 38enne di origini cubane ha cosparso il corpo della fidanzata di liquido infiammabile e le ha dato fuoco. È stato lo stesso compagno poi a spegnere le fiamme, forse dopo essersi reso conto del folle gesto. A chiamare i soccorsi, in ogni caso, non è stato lui ma la figlia della donna che ha allertato il 118. Il 38enne ha spento le fiamme, la donna è riuscita a mettersi in ...

