Cristiano Ronaldo, prima rete in Europa League: si sblocca contro lo Sheriff. I primi risultati della serata (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella vittoria del Manchester United a segno anche Cristiano Ronaldo. prima rete in Europa League per il portoghese Cristiano Ronaldo si sblocca in Europa League. Nel girone E lo United passa in casa dello Sheriff 2-0. Questi i primi risultati della serata Feyenoord – Sturm Graz 6-0Midtjylland – Lazio 5-1Monaco – Ferencvaros 0-1Olympiacos – Friburgo 0-3Qarabag – Nantes 3-0Real Sociedad – Omonia Nicosia 2-1Sheriff Tiraspol – Manchester United 0-2Trabzonspor – Stella Rossa 2-1 L'articolo proviene da Calcio News 24.

