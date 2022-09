Crisi energetica, per Fitch l’Italia andrà in recessione nel 2023. “Meno progressi della Germania nel ridurre il consumo di gas” (Di giovedì 15 settembre 2022) Finora gli analisti lo consideravano solo uno scenario possibile, ma non il più probabile. Ora Fitch, nel suo ultimo Outlook, mette nero su bianco che nel 2023 l’Italia finirà in recessione: il pil dovrebbe contrarsi dello 0,7% sotto il peso del caro-energia. Sono state “abbassate le aspettative di crescita per il 2022 e ora si prevede che l’economia si contrarrà nel 2023 a causa dello choc energetico”, si legge nel rapporto. “Questo provocherà un impatto diretto sulla produzione e il potere d’acquisto dei consumatori, incidendo sui consumi privati“. La crescita si risolleverà nel 2024 con un rimbalzo pari a +2,6%. La spesa per il gas lascerebbe “Meno risorse da spendere per altri beni e servizi” e potrebbe rendere non vantaggiose “alcune produzioni, costringendo a chiudere” , avverte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Finora gli analisti lo consideravano solo uno scenario possibile, ma non il più probabile. Ora, nel suo ultimo Outlook, mette nero su bianco che nelfinirà in: il pil dovrebbe contrarsi dello 0,7% sotto il peso del caro-energia. Sono state “abbassate le aspettative di crescita per il 2022 e ora si prevede che l’economia si contrarrà nela causa dello choc energetico”, si legge nel rapporto. “Questo provocherà un impatto diretto sulla produzione e il potere d’acquisto dei consumatori, incidendo sui consumi privati“. La crescita si risolleverà nel 2024 con un rimbalzo pari a +2,6%. La spesa per il gas lascerebbe “risorse da spendere per altri beni e servizi” e potrebbe rendere non vantaggiose “alcune produzioni, costringendo a chiudere” , avverte ...

AngeloCiocca : La #VonDerLeyen ha ricordato come i nostri lavoratori ???? si siano organizzati spostando i loro turni al mattino, pe… - Rinaldi_euro : La Commissione in Aula sullo stato dell’Unione. Vediamo cosa ci raccontano sulla crisi energetica! - davidefaraone : Vanno alla ricerca del voto utile perché incapaci di occuparsi di ciò che è utile per l’Italia. Dicono democrazia i… - anto_galli4 : RT @IlariaBifarini: Difendere il dogma europeista del pareggio di bilancio anziché salvare aziende e famiglie dalla crisi energetica è pura… - paoloigna1 : RT @Cartabellotta: «#Scuola: il ben noto protocollo “finestre aperte” quest’anno si scontrerà con quello “finestre chiuse” imposto dalla cr… -