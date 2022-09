Covid, per l'Oms la fine della pandemia è vicina (Di giovedì 15 settembre 2022) La fine della pandemia di Covid-19 «è vicina». Lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui i decessi settimanali per virus in tutto il mondo sono al livello più basso da marzo 2020, il mese in cui il Regno Unito è entrato per la prima volta in blocco. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato in conferenza stampa: «La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali segnalati per Covid-19 è stato il più basso da marzo 2020». «Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia, non ci siamo ancora, ma la fine è vicina». Dal 5 all'11 settembre il numero di nuovi casi Covid a livello globale è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi-19 «è». Lo ha affermato l'Organizzazione MondialeSanità, secondo cui i decessi settimanali per virus in tutto il mondo sono al livello più basso da marzo 2020, il mese in cui il Regno Unito è entrato per la prima volta in blocco. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato in conferenza stampa: «La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali segnalati per-19 è stato il più basso da marzo 2020». «Non siamo mai stati in una posizione migliore per porrealla, non ci siamo ancora, ma la». Dal 5 all'11 settembre il numero di nuovi casia livello globale è ...

