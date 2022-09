Covid, news. Il bollettino: 18.854 nuovi casi e 69 decessi. Tasso positività all'11% (Di giovedì 15 settembre 2022) Sono 151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.719 nelle ultime 24 ore, 149 in meno rispetto a ieri. L'Aifa ha dato il via libera al vaccino adattato contro le sottovarianti Omicron 4 e 5. Oms: "Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 settembre 2022) Sono 151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.719 nelle ultime 24 ore, 149 in meno rispetto a ieri. L'Aifa ha dato il via libera al vaccino adattato contro le sottovarianti Omicron 4 e 5. Oms: "Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019

