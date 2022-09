'Covid, milioni di morti potevano essere evitati: colpa della disinformazione contro mascherine e vaccini' (Di giovedì 15 settembre 2022) Covid , milioni di morti potevano essere evitati se la disinformazione non avesse portato a ignorare le precauzioni. Lo denuncia un rapporto della Commissione istituita dalla rivista The Lancet , ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022)dise lanon avesse portato a ignorare le precauzioni. Lo denuncia un rapportoCommissione istituita dalla rivista The Lancet , ...

RaiNews : Tutti gli sforzi per combattere la crisi sanitaria sono stati ostacolati dalla mancanza di cooperazione internazion… - claudio_who : A maggio 2020 Conte, in seguito ad una conversazione telefonica di trenta minuti con Bill Gates, gli regala 130 mil… - paolomossetti : Da una parte, nel mondo post-sovietico, il coronavirus non è mai esistito. Dall'altra stanno ancora tenendo in lock… - leggoit : «#covid, milioni di #morti potevano essere evitati: colpa della disinformazione contro mascherine e vaccini» - MercurioPsi : @ManekiStra La situazione è catastrofica, da documenti interni il Comune per il 2022 ha chiesto ad #ATAC quasi 11 M… -