Covid in Lombardia, 3.004 nuovi positivi. A Bergamo ancora 338 casi (Di giovedì 15 settembre 2022) Dati regionali. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-18). A fronte di 23.669 tamponi effettuati, sono 3.004 i nuovi positivi (12,6%).

