Covid Campania | bollettino del 15 settembre Oscillazione azzerata | 1 527 casi e 7 morti

TV2000it : #Covid bollettino di oggi #15settembre 17.978 casi nuovi casi e 60 morti Tasso di positività sale al 12,2% Ricove… - infoitinterno : Covid Campania, bollettino del 15 settembre. Oscillazione azzerata: 1 - DRisolutore : Speranza contestato a Napoli. Lui ama il mordi e fuggi. Perché ha paura della gente che lo odia. - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 150 positivi su 811 tamponi. Registrato il decesso di una persona residente in Campania #ANSA - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 1.527 positivi su 12.399 tamponi nelle ultime 24 ore -

Le persone in isolamento restano sotto i 60mila. Preoccupa la copertura vaccinale: solo il 9,9% dei campani ha fatto la quarta dose, contro una media italiana del ...La Regionescende in campo per provare a mitigare gli effetti della crisi energetica ed economica: ... come quello che facemmo in seguito alla crisi causata dal, che si ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Adnkronos) – Per quattro giorni Riva del Garda diventa la capitale della chirurgia italiana. Da domenica 18 a mercoledì 21 settembre, lo straordinario contesto naturalistico trentino ospiterà il 40es ...