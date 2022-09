Covid, Bassetti a Burioni: “Su Omicron 4 e 5 non terrorizziamo italiani” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Bisogna stare molto attenti a prendere uno studio o a interpretare un dato e terrorizzare le persone: che le varianti Ba.4 e Ba.5 siano più contagiose è un dato di fatto e non c’erano bisogno di nuovi studi, sul grado di maggior aggressività patogenica ho molto dubbi che mi vengono dall’osservazione clinica”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, replica al virologo Roberto Burioni che, commentando su Twitter uno studio pubblicato su ‘Cell’, ha parlato di “brutte notizie” su Ba.4 e Ba.5 perché “purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità” di queste varianti Omicron. “Questa estate abbiamo avuto molti pazienti con queste varianti Omicron, sia ricoverati in reparto per problemi diversi dal ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Bisogna stare molto attenti a prendere uno studio o a interpretare un dato e terrorizzare le persone: che le varianti Ba.4 e Ba.5 siano più contagiose è un dato di fatto e non c’erano bisogno di nuovi studi, sul grado di maggior aggressività patogenica ho molto dubbi che mi vengono dall’osservazione clinica”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, replica al virologo Robertoche, commentando su Twitter uno studio pubblicato su ‘Cell’, ha parlato di “brutte notizie” su Ba.4 e Ba.5 perché “purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità” di queste varianti. “Questa estate abbiamo avuto molti pazienti con queste varianti, sia ricoverati in reparto per problemi diversi dal ...

