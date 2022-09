Così il cuoco di Putin arruola detenuti per mandarli a combattere in Ucraina – Il video (Di giovedì 15 settembre 2022) In un filmato che circola in queste ore su Twitter si vede Evgenij Prigozhin, soprannominato “il cuoco di Putin” perché ha costruito un impero basato sulle attività di ristorazione in Russia, che arruola detenuti per mandarli a combattere in Ucraina. «Nessuno torna dietro le sbarre. Se presti servizio per sei mesi, sei libero. Se arrivi in Ucraina e decidi che non fa per te, ti giustiziamo», dice nel filmato. Prigozhin è a capo del network di mercenari del Wagner Group. su Open Leggi anche: La Russia dietro gli sbarchi dei migranti? «La Libia è un cannone puntato sulla campagna elettorale» L’ex comandante dei mercenari Wagner: «La guerra? Assurda. Putin manda a morire i suoi soldati» Mali, il Guardian: «I mercenari russi del ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) In un filmato che circola in queste ore su Twitter si vede Evgenij Prigozhin, soprannominato “ildi” perché ha costruito un impero basato sulle attività di ristorazione in Russia, cheperin. «Nessuno torna dietro le sbarre. Se presti servizio per sei mesi, sei libero. Se arrivi ine decidi che non fa per te, ti giustiziamo», dice nel filmato. Prigozhin è a capo del network di mercenari del Wagner Group. su Open Leggi anche: La Russia dietro gli sbarchi dei migranti? «La Libia è un cannone puntato sulla campagna elettorale» L’ex comandante dei mercenari Wagner: «La guerra? Assurda.manda a morire i suoi soldati» Mali, il Guardian: «I mercenari russi del ...

La lunga storia dell'influenza esercitata da Putin per destabilizzare l'Occidente

Il "cuoco di Putin" che su un altro campo sempre per rafforzare l'influenza russa ha inventato... Così come per far eleggere Trump aveva pompato la storia di "Hillary Clinton pedofila" o per destabilizzare l'Occidente.