Cosa vuole il centrodestra napoletano da Giorgia Meloni. Un girotondo elettorale con Polo Sud (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’unica manifestazione di coalizione del centrodestra napoletano si svolge senza la Lega, “tutta appresso a Salvini, proprio oggi in città” e grazie a Polo Sud, l’associazione culturale di Amedeo Boccetta, dal 1995. Ma tant’è. Ci sono Stefano Caldoro e Annarita Patriarca per Forza Italia, Giuseppe Pecoraro, Sergio Rastrelli e Michele Schiano di Visconti per Fratelli d’Italia, Pina Esposito di Noi Moderati che si danno il cambio al microfono. E tutti giurano su 10 punti che l’associazione propone loro. Il padrone di casa li riassume così: “Mi auguro che Giorgia Meloni recuperi il rapporto con Napoli, la capitale del Mezzogiorno. Non può non venire qui. Io me lo auguro ancora in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Ma in ogni caso, chiedo ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’unica manifestazione di coalizione delsi svolge senza la Lega, “tutta appresso a Salvini, proprio oggi in città” e grazie aSud, l’associazione culturale di Amedeo Boccetta, dal 1995. Ma tant’è. Ci sono Stefano Caldoro e Annarita Patriarca per Forza Italia, Giuseppe Pecoraro, Sergio Rastrelli e Michele Schiano di Visconti per Fratelli d’Italia, Pina Esposito di Noi Moderati che si danno il cambio al microfono. E tutti giurano su 10 punti che l’associazione propone loro. Il padrone di casa li riassume così: “Mi auguro cherecuperi il rapporto con Napoli, la capitale del Mezzogiorno. Non può non venire qui. Io me lo auguro ancora in questi ultimi giorni di campagna. Ma in ogni caso, chiedo ai ...

