CorSport | questo Napoli ha potenzialità e opzioni infinite

"Il sogno era battere il Liverpool, la realtà è scoprire che il Napoli sia già andato oltre. Autorevole, lucido, attento. In una parola: padrone". Lo scrive Roberto Maida sul Corriere dello Sport a proposito della partita vinta dalla squadra di Spalletti 3-0 contro i Rangers. "È una squadra, questa, dalle potenzialità e dalle opzioni infinite. Lo dimostrano i due gol arrivati dalla panchina, di Raspadori e Ndombele, ma anche il rendimento di chi, come Matteo Politano, non ha il posto fisso tra i titolari. Eppure non soffre la concorrenza. Semmai la converte a suo vantaggio. Sono i concetti basilari per arrivare lontano".

