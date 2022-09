Corriere dello Sport – Gavi rinnova fino al 2026. Clausola da un miliardo (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-14 14:02:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Ora è ufficiale: Pablo Gavi ha prolungato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2026. L’ufficialità è arrivata dal sito ufficiale del club blaugrana, che ha annunciato un evento al Camp Nou per festeggiare il rinnovo del gioiellino classe 2004. Il contratto prevede una Clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro, a dimostrazione di quanto il club sia determinato a non lasciarselo scappare così facilmente. Arrivato al Barcellona nella stagione 2015/2016 dopo due anni al Real Betis, Gavi ha fatto il suo esordio in prima squadra nell’agosto del 2021 con Koeman, in Liga contro il Getafe, a soli 17 anni e 24 giorni. Il suo primo ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-14 14:02:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Ora è ufficiale: Pabloha prolungato il suo contratto con il Barcellonaal 30 giugno. L’ufficialità è arrivata dal sito ufficiale del club blaugrana, che ha annunciato un evento al Camp Nou per festeggiare il rinnovo del gioiellino classe 2004. Il contratto prevede unarescissoria fissata a undi euro, a dimostrazione di quanto il club sia determinato a non lasciarselo scappare così facilmente. Arrivato al Barcellona nella stagione 2015/2016 dopo due anni al Real Betis,ha fatto il suo esordio in prima squadra nell’agosto del 2021 con Koeman, in Liga contro il Getafe, a soli 17 anni e 24 giorni. Il suo primo ...

