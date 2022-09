Coppa Sabatini, c’è un brutto record che riguarda il ciclismo italiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è disputata la settantesima edizione della Coppa Sabatini, una delle più importanti classiche italiane che è stata vinta allo sprint dal colombiano Daniel Felipe Martinez sul norvegese Odd Christian Eiking e il francese Guillaume Martin. LEGGI ANCHE: Ineos Grenadiers, colpo Thymen Arensman – UFFICIALE C’è da segnalare un triste record riguardante il nostro ciclismo: per la prima volta nella storia di questa corsa, nessun italiano è riuscito a salire sul podio. Il migliore dei nostri è stato infatti Vincenzo Albanese, sesto, seguito da Simone Velasco settimo e Andrea Piccolo che ha chiuso la top ten. L'articolo proviene da Blog ciclismo. Leggi su blogciclismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è disputata la settantesima edizione della, una delle più importanti classiche italiane che è stata vinta allo sprint dal colombiano Daniel Felipe Martinez sul norvegese Odd Christian Eiking e il francese Guillaume Martin. LEGGI ANCHE: Ineos Grenadiers, colpo Thymen Arensman – UFFICIALE C’è da segnalare un tristente il nostro: per la prima volta nella storia di questa corsa, nessunè riuscito a salire sul podio. Il migliore dei nostri è stato infatti Vincenzo Albanese, sesto, seguito da Simone Velasco settimo e Andrea Piccolo che ha chiuso la top ten. L'articolo proviene da Blog

labrosport : ?????? Dopo lo strepitoso debutto al Tour de France, per il ciclista elbano una bella prova in vista del Memorial Mar… - Naz_Pontedera : Alla Coppa Sabatini l’acuto è di Martinez - CianideBoaren : RT @Bardiani_CSF: ?? ???? COPPA SABATINI 12° posto per Samuele Zoccarato in questa combattutissima edizione della Coppa Sabatini. Buon lavoro… - vincenalban : RT @EoloKometaTeam: ???? Coppa Sabatini The Number One fan @vincenalban #EOK22dream - vincenalban : RT @biciPRO1: ?? Daniel Felipe Martinez conquista la Coppa Sabatini di forza! ?????? Il colombiano della @INEOSGrenadiers vince la volata rist… -