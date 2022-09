Coppa Sabatini 2022 oggi | orario | dove vederla in tv | percorso | favoriti | altimetria

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 settembre 2022) Si chiude quest’la due giorni toscana di grande ciclismo. Dopo il successo di ieri di Marc Hirschi al Giro di Toscana, toccherà allainfiammare i cuori degli appassionati, in vista del Campionato del Mondo del prossimo 25 settembre.Saranno 198,9 chilometri di battaglia assai frastagliati, con partenza ed arrivo a Peccioli. Primo tratto in linea di 38,7 chilometri che attraverserà i comuni limitrofi con la salitella di Lajatico (2800 metri al 3%), si arriva poi sul Muro di Peccioli, 800 metri al 10,4%. Si entra dunque nel circuito in cui, oltre al muro, aranno presenti la salita di Terricciola (3700 metri al 3,1%) e l’altro muro a Montefoscoli (800 metri all’11,3%). Chiusura con la tripla scalata verso Peccioli inserita in un altro circuito, con arrivo in via ...