Coppa Sabatini 2022: la due giorni toscana si chiude a Peccioli, sarà ancora sfida Rota-Hirschi? (Di giovedì 15 settembre 2022) Si chiude quest’oggi l’interessante ed impegnativa due giorni toscana di grande ciclismo. Dopo il successo di ieri di Marc Hirschi al Giro di toscana, toccherà oggi alla Coppa Sabatini, arrivata quest’anno alla sua 70a edizione. Tanti i pRotagonisti che hanno scelto questa corsa per preparare al meglio il Campionato del Mondo del prossimo 25 settembre. Partenza ed arrivo a Peccioli per un percorso estremamente mosso che misura 198,9 km. A differenza del Giro di toscana che prevedeva solo due salite ma piuttosto dure, il tracciato della Coppa Sabatini è tempestato di muri e brevi strappi, sparsi sostanzialmente ad ogni angolo. Si parte con un tratto in linea di 38,7 chilometri in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Siquest’oggi l’interessante ed impegnativa duedi grande ciclismo. Dopo il successo di ieri di Marcal Giro di, toccherà oggi alla, arrivata quest’anno alla sua 70a edizione. Tanti i pgonisti che hanno scelto questa corsa per preparare al meglio il Campionato del Mondo del prossimo 25 settembre. Partenza ed arrivo aper un percorso estremamente mosso che misura 198,9 km. A differenza del Giro diche prevedeva solo due salite ma piuttosto dure, il tracciato dellaè tempestato di muri e brevi strappi, sparsi sostanzialmente ad ogni angolo. Si parte con un tratto in linea di 38,7 chilometri in cui ...

