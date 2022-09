Coppa Davis | l’Italia vince sulla Croazia anche con il doppio azzurro

(Di giovedì 15 settembre 2022) Bologna –si aggiudicail punto dele fa bottino pieno con la. Si chiude 3-0 la sfida della prima giornata dicon l’Italtennis che, dopo essersi garantita il successo con i singolari vinti da Musetti e Berrettini, avvanzacon il tandem Simone Bolelli/Fabio Fognini che si sono imposti 3-6 7-5 7-6(3), dopo quasi due ore e mezza di gioco,temibile formazione croata Nikola Mektic/Ante Pavic. Domani giornata di riposo per gli azzurri: venerdì di nuovo in campo per la sfida con l’Argentina, domenica l’ultimo impegno del girone contro la Svezia. (Ansa) Le dichiarazioni degli Azzurri su Federtennis.it “Eravamo sotto un set ed un break e…l’abbiamo portata a casa – ha sottolineato un Fognini distrutto ma ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - RaiNews : Un'Italia spettacolare travolge la Crozia nella prima giornata si #Daviscup a Bologna. Grandi #Musetti e… - zazoomblog : Coppa Davis 2022 Simone Vagnozzi: “Sinner sarà a disposizione contro l’Argentina vuole continuare a migliorare” -… - OA_Sport : #DAVISCUP Simone Vagnozzi rassicura sulle condizioni di Sinner, pronto a giocare contro l'Argentina. In più, il tec… -

Jannik Sinner , tenuto a riposo contro i croati , potrebbe scendere in campo contro gli argentini : in tal caso sarebbe lui il numero 1 dell'Italia , con Matteo Berrettini relegato al ruolo di numero ...Su Rai2 Ore 14: 451.000 (4,2%) e la(dalle 14:59 alle 19:44): 403.000 (4,2%). In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 747.000 (13,8%). Su Canale5 Champions League Live 1.461.000 (11,2%). ...GLASGOW (SCOZIA) - Nel match d'esordio del Gruppo D della Coppa Davis, gli Stati Uniti hanno battuto la Gran Bretagna per 2-1 a Glasgow e sono ora in testa al girone (proprio la seconda classificata d ...Quella di ieri è stata una fantastica giornata per il tennis italiano: gli azzurri hanno infatti superato per tre a zero la Croazia nella fase a gironi della Coppa Davis, in scena all’Unipol Arena di ...