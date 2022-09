Coppa Davis 2022: gli Stati Uniti sconfiggono la Gran Bretagna per 2-1. Decisivo il doppio (Di giovedì 15 settembre 2022) Buona la prima per gli Stati Uniti all’esordio nella fase a gironi della Coppa Davis 2022. A Glasgow, la squadra capitanata da Bob Bryan ha sconfitto per 2-1 la pericolosa Gran Bretagna ed è salita in testa al gruppo D insieme all’Olanda, uscita vittoriosa ieri con lo stesso punteggio dalla sfida contro il Kazakistan. La Nazionale a stelle e strisce ha iniziato con il piede giusto con il successo in tre set di Tommy Paul contro Daniel Evans. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, il numero 29 al mondo ha subito l’1-1 (6-4), ma poi nel terzo parziale ha alzato il ritmo consegnando ai suoi compagni il primo punto. Sono poi scesi in campo i numeri 1 delle due squadre, ovvero Taylor Fritz da una parte e Cameron Norrie dall’altra. Qui lo statunitense è partito alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Buona la prima per gliall’esordio nella fase a gironi della. A Glasgow, la squadra capitanata da Bob Bryan ha sconfitto per 2-1 la pericolosaed è salita in testa al gruppo D insieme all’Olanda, uscita vittoriosa ieri con lo stesso punteggio dalla sfida contro il Kazakistan. La Nazionale a stelle e strisce ha iniziato con il piede giusto con il successo in tre set di Tommy Paul contro Daniel Evans. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, il numero 29 al mondo ha subito l’1-1 (6-4), ma poi nel terzo parziale ha alzato il ritmo consegnando ai suoi compagni il primo punto. Sono poi scesi in campo i numeri 1 delle due squadre, ovvero Taylor Fritz da una parte e Cameron Norrie dall’altra. Qui lo statunitense è partito alla ...

