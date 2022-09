Consulta: Mattarella nomina Marco D'Alberti nuovo giudice costituzionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto in data odierna, ha nominato giudice della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, il professor Marco D'Alberti, in sostituzione del professor Giuliano Amato, il quale cessa dalle sue funzioni di giudice e di presidente della Corte costituzionale il prossimo 18 settembre. ?Ne dà notizia un comunicato. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. ?Della nomina del nuovo giudice costituzionale il Capo dello Stato ha dato comunicazione al presidente del Senato della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, con decreto in data odierna, hatodella Corte, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, il professorD', in sostituzione del professor Giuliano Amato, il quale cessa dalle sue funzioni die di presidente della Corteil prossimo 18 settembre. ?Ne dà notizia un comunicato. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. ?Delladelil Capo dello Stato ha dato comunicazione al presidente del Senato della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati e al ...

