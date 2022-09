Consorzio di Bonifica. Il Tar: i voti da ricontare. Cirielli attacca (Di giovedì 15 settembre 2022) Pagani. Annullato il verbale delle ultime elezioni al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno. Lo ha deciso il Tar Campania che riconosce le ragioni di Umberto Ferrigno ed Enrico Sirica, candidati alle ultime votazioni ed esclusi, ordinando quindi il riconteggio dei voti attribuiti ai candidati della fascia numero 1. I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati da Ferrigno e Sirica rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Bruno, Gianpio De Rosa e Luigi Napoli contro il Consorzio, assistito dall’avvocato Lorenzo Lentini, con i quali venivano richiesti l’annullamento del verbale della sezione elettorale centrale che aveva pubblicato in data 12 luglio scorso i risultati delle elezioni consortili e il prospetto generale dei voti complessivi riportati dai singoli ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) Pagani. Annullato il verbale delle ultime elezioni aldiIntegrale Comprensorio del Sarno. Lo ha deciso il Tar Campania che riconosce le ragioni di Umberto Ferrigno ed Enrico Sirica, candidati alle ultime votazioni ed esclusi, ordinando quindi il riconteggio deiattribuiti ai candidati della fascia numero 1. I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati da Ferrigno e Sirica rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Bruno, Gianpio De Rosa e Luigi Napoli contro il, assistito dall’avvocato Lorenzo Lentini, con i quali venivano richiesti l’annullamento del verbale della sezione elettorale centrale che aveva pubblicato in data 12 luglio scorso i risultati delle elezioni consortili e il prospetto generale deicomplessivi riportati dai singoli ...

