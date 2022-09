Confagricoltura, Giansanti: Vino, export +12,4% nel 2021. Prioritario promuovere le aree interne (Di giovedì 15 settembre 2022) “Nel 2021 le esportazioni del Vino sono cresciute del +12.4%, certificando l’Italia come uno dei principali attori del settore vinicolo mondiale. Il comparto manifesta una potenzialità inespressa che può essere implementata mediante la valorizzazione delle aree produttive, per ricostruire legami solidi con i territori e rendere i cittadini ambasciatori del buon gusto”. Lo ha dichiarato Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, intervenuto alla presentazione dell’opera “Il canto della terra” di Pietro Ruffo, presso l’Auditorium della cantina Feudi di San Gregorio ad Avellino. “La promozione delle aree interne e dei borghi rurali, pertanto, è una delle tematiche prioritarie per il futuro del nostro Paese, che può incentivare la riemersione di valori ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) “Nelle esportazioni delsono cresciute del +12.4%, certificando l’Italia come uno dei principali attori del settore vinicolo mondiale. Il comparto manifesta una potenzialità inespressa che può essere implementata mediante la valorizzazione delleproduttive, per ricostruire legami solidi con i territori e rendere i cittadini ambasciatori del buon gusto”. Lo ha dichiarato Massimiliano, Presidente di, intervenuto alla presentazione dell’opera “Il canto della terra” di Pietro Ruffo, presso l’Auditorium della cantina Feudi di San Gregorio ad Avellino. “La promozione dellee dei borghi rurali, pertanto, è una delle tematiche prioritarie per il futuro del nostro Paese, che può incentivare la riemersione di valori ...

