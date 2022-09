Concorso Esercito Italiano: pubblicato il bando per 60 VFP4 (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso Esercito Italiano, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di complessivi 60 VFP4 nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni speciali (OBOS) e dei requisiti indicati nei prossimi paragrafi. Concorsi Polizia e Forze Armate: tutte le news Di seguito tutte le informazioni utili su tutti i requisiti richiesti per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa, su come inviare correttamente le domande di partecipazione e sulle prove ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2022 è statoildel, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di complessivi 60nelle Forze speciali dell’, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) dell’in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni speciali (OBOS) e dei requisiti indicati nei prossimi paragrafi. Concorsi Polizia e Forze Armate: tutte le news Di seguito tutte le informazioni utili su tutti i requisiti richiesti per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa, su come inviare correttamente le domande di partecipazione e sulle prove ...

zazoomblog : Ministero della Difesa: Concorso per 60 VFP4 dell’Esercito - #Ministero #della #Difesa: #Concorso - ilSicilia : #Lavoro #concorso Esercito Italiano, al via il concorso per 60 volontari VFP4 nelle forze speciali IL BANDO… - lavorofacile : Concorso per 60 volontari nell’Esercito: basta la licenza media. - satellix1966 : @Reietto2 @tdrclaudio @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E per quale motivo? Una laurea Un concorso Un iscrizione all'… -