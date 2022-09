Con la morte della Regina cosa e come cambiano le etichette dei prodotti?

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 15 settembre 2022) Life&People.it Lasovrana inglese ha sconvolto il mondo intero, con particolare interesse nel Regno Unito, in lutto da quel giovedì 8 settembre che rimarrà per sempre alla storia. Tra le inimmaginabili conseguenze sparse a macchia d’olio in tutta la Nazione spiccano anche quelle legate al mondo agroalimentare (e non solo). Proprio così: l’etichetta di alcuniinglesi sarà costretta a cambiare proprio a causascomparsaElisabetta, in quanto decaduto il Royal Warrant of Appointemnt, una speciale e storica onorificenza. Ma di chesi tratta?si fa a ottenerlo ed a confermarlo? Il Royal Warrant of Appointment Il Royal Warrant of appointment è un’onorificenza speciale istituita nel lontano XV secolo ...