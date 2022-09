“Con il ginocchio o il sedere”, Mourinho show: cosa ha detto su Belotti! (Di giovedì 15 settembre 2022) É da poco terminata la partita della seconda giornata di Europa League tra Roma e HJK Helsinki, che ha visto la squadra italiana vincere per 3 a 0 sul team finlandese. La vittoria ha permesso alla Roma di riscattare la sconfitta nella scorsa giornata rimediata sul campo del Ludogorets. intervista-Mourinho-EuropaLeague Al termine del match, l’allenatore dei giallorossi Josè Mourinho ha parlato così ai microfoni di Sky: “Penso che il secondo tempo la squadra è entrata con atteggiamento diverso. Abbiamo interpretato i 30 minuti di gara nel primo tempo in modo molto passivo. Nel secondo tempo abbiamo stabilito come target obbligatorio di fare 1-2 gol subito. Mi dispiace per loro che avevano iniziato la partita molto bene, il var ha deciso bene ma da allenatore so cosa significa giocare in 10 contro 11.” La partita ha visto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 settembre 2022) É da poco terminata la partita della seconda giornata di Europa League tra Roma e HJK Helsinki, che ha visto la squadra italiana vincere per 3 a 0 sul team finlandese. La vittoria ha permesso alla Roma di riscattare la sconfitta nella scorsa giornata rimediata sul campo del Ludogorets. intervista--EuropaLeague Al termine del match, l’allenatore dei giallorossi Josèha parlato così ai microfoni di Sky: “Penso che il secondo tempo la squadra è entrata con atteggiamento diverso. Abbiamo interpretato i 30 minuti di gara nel primo tempo in modo molto passivo. Nel secondo tempo abbiamo stabilito come target obbligatorio di fare 1-2 gol subito. Mi dispiace per loro che avevano iniziato la partita molto bene, il var ha deciso bene ma da allenatore sosignifica giocare in 10 contro 11.” La partita ha visto ...

