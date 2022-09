“Come potete vedere…”. Totti e Ilary Blasi: fuori il video, con lo zampino dell’ex volto di Temptation Island (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilary e Totti, parla Anna Boschetti di Temptation Island. Interrogata dai suoi follower, ‘ex volto del reality delle tentazioni ha parlato della famosa cena in cui erano presenti l’ex calciatore della Roma, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, ormai nuova fiamma del Pupone. Sotto la lente d’ingrandimento è la cena spettacolo a “La Villa”, a Roma, risalente al 23 ottobre 2021. In quell’occasione, Ilary e Totti furono ripresi insieme e nello stesso locale c’era anche Noemi Bocchi, la donna che, fino a pochi giorni fa, era la presunta nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma. Ma oggi le cose sono diverse, perché Totti ha confermato la frequentazione puntualizzando diversi aspetti sulla rottura dalla moglie. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022), parla Anna Boschetti di. Interrogata dai suoi follower, ‘exdel reality delle tentazioni ha parlato della famosa cena in cui erano presenti l’ex calciatore della Roma,e Noemi Bocchi, ormai nuova fiamma del Pupone. Sotto la lente d’ingrandimento è la cena spettacolo a “La Villa”, a Roma, risalente al 23 ottobre 2021. In quell’occasione,furono ripresi insieme e nello stesso locale c’era anche Noemi Bocchi, la donna che, fino a pochi giorni fa, era la presunta nuova fidanzatacapitano della Roma. Ma oggi le cose sono diverse, perchéha confermato la frequentazione puntualizzando diversi aspetti sulla rottura dalla moglie. ...

AurelianoStingi : 14 minuti di video valgono ore di polemiche attorno ad un tema delicato come il #nucleare. @cartonimorti ha il preg… - lasirenavarada3 : RT @stardmgvnm: Damiano e Nicolas sono proprio persone dai mille talenti. Vedete come potete sfruttare questi talenti nella s2 di un prof s… - tittii__ : RT @stardmgvnm: Damiano e Nicolas sono proprio persone dai mille talenti. Vedete come potete sfruttare questi talenti nella s2 di un prof s… - stardmgvnm : Damiano e Nicolas sono proprio persone dai mille talenti. Vedete come potete sfruttare questi talenti nella s2 di u… - rRobecchi : Non sapreste riconoscere una notizia nemmeno se vi schiaffeggiasse. @fattoquotidiano, ma vi rendete conto di cosa s… -