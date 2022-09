Come funziona la Supervisione dei Genitori su Instagram che ora è attiva anche in Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Si tratta di una serie di cambiamenti che Meta aveva annunciato diversi mesi fa e che sono stati messi in atto, in primis, negli Stati Uniti. L’opportunità fornita a Genitori e educatori è quella di supervisionare l’esperienza social dei minori. In che modo? Con la Supervisione dei Genitori su Instagram che, a partire da adesso, anche in Italia permette di compiere tutta una serie di azioni che – Come spiega Meta nel comunicato dedicato – sono state ideate con il contributo di adolescenti, Genitori, esperti e decisori politici con l’intenzione di continuare a lavorare a questi strumenti affinché rispecchino sempre più le esigenze dei ragazzi. LEGGI anche >>> I Genitori potranno vedere con chi hanno parlato i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Si tratta di una serie di cambiamenti che Meta aveva annunciato diversi mesi fa e che sono stati messi in atto, in primis, negli Stati Uniti. L’opportunità fornita ae educatori è quella di supervisionare l’esperienza social dei minori. In che modo? Con ladeisuche, a partire da adesso,inpermette di compiere tutta una serie di azioni che –spiega Meta nel comunicato dedicato – sono state ideate con il contributo di adolescenti,, esperti e decisori politici con l’intenzione di continuare a lavorare a questi strumenti affinché rispecchino sempre più le esigenze dei ragazzi. LEGGI>>> Ipotranno vedere con chi hanno parlato i ...

tuttosport : #JuventusSalernitana da ripetere: ecco come funziona l'errore tecnico ?? - lorepregliasco : (Sarebbe utile rendersi conto di come funziona la legge elettorale prima del 7 settembre, possibilmente prima ancor… - ale310807 : RT @Dulafive: Rompevano il cazzo a de Ligt quando parlava di preparazione fisica diversa. Ora magari capite che non dicono certe cose per m… - GiovaMus : RT @Dulafive: Rompevano il cazzo a de Ligt quando parlava di preparazione fisica diversa. Ora magari capite che non dicono certe cose per m… - MondoGaio : @Enrzak Visto come funziona bene non credo che la rinnoverò. Il problema non si pone -