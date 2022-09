Colonnine di ricarica - Attenzione alle barriere architettoniche

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 settembre 2022) C'è un aspetto della mobilità elettrica che, finora, non è stato ancora preso sufficientemente in considerazione: la possibilità di utilizzo dellediper i veicoli a batteria anche da parte di persone con disabilità, che si spostano a bordo di auto o carrozzine a propulsione elettrica. La crescente disponibilità di punti di, il cui numero non è però ancora sufficiente a sostenere una completa transazione ecologica, ha come effetto collaterale positivo una maggiore facilità dianche per chi si confronta con difficoltà motorie. Per questo motivo, è essenziale che, nella realizzazione delle, si tenga sempre in considerazione la necessità di eliminare alla radice la presenza di, che ostacolerebbero ...