Cina, scoperta acqua sulla luna. Il racconto di Valori (Di giovedì 15 settembre 2022) Scienziati cinesi hanno analizzato i minerali lunari e hanno scoperto che c'è molta acqua nel suolo delle superficie lunare. Di recente, un team dell'Accademia cinese delle scienze ha scoperto che il suolo lunare riportato dalla sonda Chang'e 5 conteneva una grande quantità di acqua sulla superficie del minerale attraverso la spettroscopia a infrarossi e l'analisi della sonda nano-ionica: è 170 ppm, ossia un chilogrammo di terreno contiene almeno 170 mg di acqua. I media continentali hanno riferito che in passato il telerilevamento ha svelato che l'acqua è comune sulla luna, ma a causa della mancanza di prove di analisi dirette del campione, la causa e la distribuzione dell'acqua superficiale ...

