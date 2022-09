Ciclismo | Damiano Cunego | “A Varese 2008 ero il più veloce | ma…Ai Mondiali punterei su Trentin”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 settembre 2022) Diciassette anni di professionismo, dal 2002 al 2018, con un Giro d’Italia, tre Giri di Lombardia, una Amstel Gold Race e un argento Mondiale del. Soprannominato per la sua eleganza il “piccolo principe”,, ciclista (ex hockeista) veronese classe 1981, ha saputo togliersi enormi soddisfazioni nel corso della sua carriera, aggiudicandosi 50 corse tra i professionisti. Una volta terminata l’attività agonistica,è sempre rimasto all’interno del mondo delmettendo a disposizione tutta la sua esperienza e diventando quindi personal trainer e health coach.da quest’anno ha deciso di cominciare una nuova avventura entrando nella grande famiglia Autozai Petrucci Contri per affiancare il Team Manager Emiliano Donadello e lo ...