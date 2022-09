Chiara Saraceno: “Le tre aliquote di Fratelli d’Italia tolgono ai poveri per dare ai ricchi” (Di giovedì 15 settembre 2022) La sociologa commenta con HuffPost la riforma proposta da Giorgia Meloni e finanziata con l'abolizione del reddito di cittadinanza: “Una redistribuzione alla rovescia. Non si capisce perché per convincere i cittadini a pagare le tasse gliene si debba far pagare di meno” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 settembre 2022) La sociologa commenta con HuffPost la riforma proposta da Giorgia Meloni e finanziata con l'abolizione del reddito di cittadinanza: “Una redistribuzione alla rovescia. Non si capisce perché per convincere i cittadini a pagare le tasse gliene si debba far pagare di meno”

HuffPostItalia : Chiara Saraceno: “Le tre aliquote di Fratelli d’Italia tolgono ai poveri per dare ai ricchi” - DavidBe25691635 : RT @fventurist: Chiara Saraceno sulle quote rosa, giustamente citata a #primapagina su #Radio3 da @BedaRomano @diecieuropee @monicafrasson… - macaruzzo : RT @AndreaRoventini: Ci voleva l'articolo di Chiara Saraceno per ricordare che in Italia il papa è ormai l'unico a porre a Confindustria i… - lanibaldi : RT @AndreaRoventini: Ci voleva l'articolo di Chiara Saraceno per ricordare che in Italia il papa è ormai l'unico a porre a Confindustria i… - gibitweet : RT @AndreaRoventini: Ci voleva l'articolo di Chiara Saraceno per ricordare che in Italia il papa è ormai l'unico a porre a Confindustria i… -