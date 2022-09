(Di giovedì 15 settembre 2022) Apportare piccoli aggiustamenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è possibile se ci sono «circostanze oggettive» ma pensare di poterlore è pericoloso: c'è il rischio ditempo e di conseguenza i fondi perché «le tempistiche di attuazione sono molto strette». Valdisraffredda le aspettative di chi sogna di entrare a Palazzo Chigi e di riscrivere il. Il vicepresidente della Commissione, responsabile dell'Economia, spiega a La Stampa che i margini per un intervento in questo senso sono estremamente limitati e che, anche le tentazioni di uno scostamento di bilancio per rispondere al caro-energia, andrebbero tenute a bada perché è necessario mantenere «un prudente equilibrio».

tempoweb : 'Chi ridiscute il #Pnrr rischia di perdere soldi'. #Dombrovskis avverte l'#Italia #15settembre #iltempoquotidiano… -

Linkiesta.it

, come Giorgia Meloni, ha annunciato che a Bruxelles "la pacchia è finita", risponde che apportare piccoli aggiustamenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza è possibile se ci sono "...... così come di momenti di passaggio in cui si mettono le carte in tavola e situtto. Lo sa ... non significa rinnegare la stima e la gratitudine versoha sempre creduto in te. Mediaset mi ... Dombrovskis spiega che se si ridiscute il Pnrr c’è il rischio di perdere i soldi Apportare piccoli aggiustamenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è possibile se ci sono «circostanze ...