Chi è Dj Silvie Loto | presunta nuova fidanzata di Rkomi? Età | professione e curiosità

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ecco chi è Djfiamma di: età,protagonista dei gossip dell’estate grazie ad un flirt fugace con la conduttrice Paola Di Benedetto, che avrebbe rivisto a RTL 102.5. A quanto pare, però, il cuore del rapper milanese sarebbe già occupato da unafiamma. A rivelare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip. Lasarebbe DJ, fiorentina ma residente a Milano e molto nota nei locali, club e discoteche e per diversi anni ha lavorato come dj resident del club Goa di Roma.e ...