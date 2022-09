CB_Ignoranza : - Agosto 2020: Raggiunge la finale di Champions League col PSG; - Dicembre 2020: Esonerato dal PSG. - Maggio 2021:… - ValerioMoggia : @Mirkot1969 @PierTrocchi @pallonatefaccia Il documento è corretto, ma purtroppo l'anno di riferimento è sbagliato:… - AnotherBrick94 : @diegocatalano77 Sarri ci è abituato dal 5 a 0 con Guardiola ??????. Si nota come non sia un allenatore da competizion… - marcolipariii : @locavtelli sto su da quando é stato cacciato dal chelsea - Swiety000 : @JuventinismoS Chi quello appena cacciato via dal Chelsea? -

Calciomercato.com

...modipunto di vista dei gol, soltanto 2 (contro Juventus ed Empoli) nelle prime 6 partite di campionato, e non è sceso in campo nella sfida contro il Ludogorets, causa infortunio. L'ex, ...Cosa offre lo scenario se si dovesse arrivare a far precipitare le cose di qui a poco Se si guarda ai top level allora c'è Tuchel appena liquidatoo Zidane, altro vecchio pallino che ... Chelsea, dal Salisburgo il nuovo ds | Mercato Todd Boehly si starà chiedendo cosa abbia detto esattamente per dare il via a un tale kerfuffle. Un brouhaha transatlantico come questo è solitamente ...Con un post su Instagram, Fredy Guarin ha lasciato un messaggio emozionante e forte, allegando anche una sua foto in lacrime ...