Che strano, dopo decenni di criminalità multiculturale, in Svezia vince la destra (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set – La Svezia vira a destra e qualcuno si scandalizza pure. Ieri sera, Repubblica descriveva con la solita preoccupazione la "marcia dei postfascisti verso il governo". A prescindere dal solito fascismo a caso, una cosa senz'altro terribile, e soprattutto inimmaginabile, cari colleghi, ciò che sconvolge in questi casi è l'incapacità di guardare alla realtà. Svezia, le elezioni premiano "stranamente" i sovranisti dopo quasi un secolo la Svezia vira a destra. Nella fattispecie, la coalizione di Jimmie Akesson, leader di Democratici svedesi, che ottiene il 20,6% dei voti e si impone come secondo partito del Riksdag. Il premier uscente Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, ha raccolto da sola il 30,4%, ma nonostante ciò ha annunciato le sue dimissioni a scrutinio ...

