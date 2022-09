Champions League, risultati: ok Milan e Napoli, crollo Juventus (Di giovedì 15 settembre 2022) Serata piuttosto positiva per le italiane impegnate nella seconda trance della seconda giornata della fase a gironi della manifestazione più importante a livello europeo. I risultati emersi ieri dalla Champions League hanno rispettato le aspettative, lasciando campo libero a qualche finale a sorpresa che ha certificato, senza ombra di dubbio, le diverse situazioni di crisi che vivono diverse compagini accreditate in giro per l’Europa. In difficoltà c’è certamente la Juventus di Massimiliano Allegri che ha perso la seconda sfida consecutiva europea. Questa volta davanti al proprio pubblico. Bene, invece, Milan e Napoli che hanno rifilato tre gol a testa alle rispettive avversarie. Champions League, risultati: bene anche Manchester ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Serata piuttosto positiva per le italiane impegnate nella seconda trance della seconda giornata della fase a gironi della manifestazione più importante a livello europeo. Iemersi ieri dallahanno rispettato le aspettative, lasciando campo libero a qualche finale a sorpresa che ha certificato, senza ombra di dubbio, le diverse situazioni di crisi che vivono diverse compagini accreditate in giro per l’Europa. In difficoltà c’è certamente ladi Massimiliano Allegri che ha perso la seconda sfida consecutiva europea. Questa volta davanti al proprio pubblico. Bene, invece,che hanno rifilato tre gol a testa alle rispettive avversarie.: bene anche Manchester ...

EnricoTurcato : Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa… - juventusfc : ?? La prima grande notte europea nella nostra casa ? ?? UEFA Champions League ?? @SLBenfica ?? Allianz Stadium ? 21:00… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha perso in entrambe le prime due partite di un girone di Cham… - sportli26181512 : Juve-Benfica, gol e video highlights: Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per gli uomini di Allegri.… - RubinoIvo : RT @EnricoTurcato: Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa la PR… -