occhio_notizie : Palpeggia una ragazza e scoppia la mega rissa con pietre e bastoni: shock in #Campania >> -

ilmattino.it

... raggiunto da un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana ed eseguita dalla Polizia di Stato diin ...... raggiunto da un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana ed eseguita dalla Polizia di Stato diin ... Caserta, palpeggia atlete minorenni: arrestato medico sportivo 69enne Almeno cinque episodi di violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni. Questa l'accusa nei confronti di C.P., 69enne medico dello sport dell'hinterland casertano, raggiunto ...CASERTA - La Polizia di Stato, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga in città, in particolare nei luoghi della movida, ha arrestato in flagranza d ...