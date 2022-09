Caro energia, Salvini: “Aumento bollette per sanzioni imposte da Ue” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non capisco perché tutta la politica non si mette d’accordo per aiutare adesso gli italiani, per le bollette, non chiedo di fare una roba miracolosa solo italiana, in attesa della Ue, che sarebbe giusto intervenisse, visto che ha imposto le sanzioni che stanno facendo aumentare le bollette degli italiani”. Lo dice Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Retequattro. “Servono – spiega – 30 miliardi subito”. Sul tema del Caro bollette “non capisco Giorgia che dice che possiamo aspettare qualche settimana o mese di più” anche se, “con lei vado d’accordo praticamente su tutto e ci prepariamo a vincere le elezioni…”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non capisco perché tutta la politica non si mette d’accordo per aiutare adesso gli italiani, per le, non chiedo di fare una roba miracolosa solo italiana, in attesa della Ue, che sarebbe giusto intervenisse, visto che ha imposto leche stanno facendo aumentare ledegli italiani”. Lo dice Matteo, ospite di Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Retequattro. “Servono – spiega – 30 miliardi subito”. Sul tema del“non capisco Giorgia che dice che possiamo aspettare qualche settimana o mese di più” anche se, “con lei vado d’accordo praticamente su tutto e ci prepariamo a vincere le elezioni…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

petergomezblog : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo e di discutere le m… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - MaxLandra : RT @MicheleGubitosa: Caro #letta, hai voluto seguire l'agenda Draghi fino alla fine? Ecco i risultati. Oggi il #PD chiede un cambio di pas… - ipazia2012 : RT @MicheleGubitosa: Caro #letta, hai voluto seguire l'agenda Draghi fino alla fine? Ecco i risultati. Oggi il #PD chiede un cambio di pas… -