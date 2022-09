Caro energia, Meloni: “Soluzione è tetto Ue a gas” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Caro energia, “oggi la Soluzione principale è il tetto al prezzo del gas in Europa” perché, nonostante i provvedimenti come il decreto Aiuti bis, in totale ”siamo già a 30 miliardi” che ”non bastano”, poiché ”più soldi noi mettiamo, più la speculazione ce li fregherà…”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della registrazione di ‘Dritto e rovescio’, che andrà in onda stasera su Rete4. “Oggi noi siamo debolissimi sul fronte delle materie prime e quello energetico” spiega. ”Continuiamo a tirare fuori risorse -ha sottolineato la leader di via della Scrofa- abbiamo approvato il dl aiuti bis, ora ci sarà un altro decreto, siamo più o meno a 30 miliardi, che non bastano. La Soluzione non è mettere più soldi per poi farseli fregare dalla speculazione. Dobbiamo bloccare la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –, “oggi laprincipale è ilal prezzo del gas in Europa” perché, nonostante i provvedimenti come il decreto Aiuti bis, in totale ”siamo già a 30 miliardi” che ”non bastano”, poiché ”più soldi noi mettiamo, più la speculazione ce li fregherà…”. Lo ha detto Giorgianel corso della registrazione di ‘Dritto e rovescio’, che andrà in onda stasera su Rete4. “Oggi noi siamo debolissimi sul fronte delle materie prime e quello energetico” spiega. ”Continuiamo a tirare fuori risorse -ha sottolineato la leader di via della Scrofa- abbiamo approvato il dl aiuti bis, ora ci sarà un altro decreto, siamo più o meno a 30 miliardi, che non bastano. Lanon è mettere più soldi per poi farseli fregare dalla speculazione. Dobbiamo bloccare la ...

petergomezblog : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo e di discutere le m… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - MaxLandra : RT @MicheleGubitosa: Caro #letta, hai voluto seguire l'agenda Draghi fino alla fine? Ecco i risultati. Oggi il #PD chiede un cambio di pas… - ipazia2012 : RT @MicheleGubitosa: Caro #letta, hai voluto seguire l'agenda Draghi fino alla fine? Ecco i risultati. Oggi il #PD chiede un cambio di pas… -