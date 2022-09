Caro energia, l’impatto delle regole UE. Come vivremo nel 2023 (Di giovedì 15 settembre 2022) Manca ancora un accordo vincolante sul tetto al prezzo del gas, una delle principali battaglie portata avanti da Mario Draghi in Europa, per il quale occorrerà attendere ancora che si trovi un compromesso con Olanda e Germania, ancora indecise sul da farsi (l’Olanda per i guadagni che ha dal merCaro del gas di Amsterdam, la Germania per gli oggettivi problemi di approvvigionamento). Ma intanto l’Ue ha fissato le regole generali per affrontare l’inverno in arrivo e il 2023, vero punto di svolta dell’Unione che punta a smarcarsi dalla dipendenza russa. “Sono tempi duri – ha detto ieri la von der Leyen al Parlamento Europeo – ma alla fine prevarremo noi“. Ridurre i consumi La Commissione europea propone una serie di misure “temporanee” per ridurre i prezzi dell’energia in vista dell’inverno. Per ridurre ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Manca ancora un accordo vincolante sul tetto al prezzo del gas, unaprincipali battaglie portata avanti da Mario Draghi in Europa, per il quale occorrerà attendere ancora che si trovi un compromesso con Olanda e Germania, ancora indecise sul da farsi (l’Olanda per i guadagni che ha dal merdel gas di Amsterdam, la Germania per gli oggettivi problemi di approvvigionamento). Ma intanto l’Ue ha fissato legenerali per affrontare l’inverno in arrivo e il, vero punto di svolta dell’Unione che punta a smarcarsi dalla dipendenza russa. “Sono tempi duri – ha detto ieri la von der Leyen al Parlamento Europeo – ma alla fine prevarremo noi“. Ridurre i consumi La Commissione europea propone una serie di misure “temporanee” per ridurre i prezzi dell’in vista dell’inverno. Per ridurre ...

petergomezblog : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo e di discutere le m… - raffaellapaita : Appuntamento domani dalle 9:35 su #La7 a #CoffeeBreak per parlare di gas e caro energia. Seguitemi! #ItaliaSulSerio… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - GiuseppeTalami : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda: 'Salvini deve stare zitto sul caro energia, perché ha sfiduciato il premier a cui sta chied… - UispNazionale : ???????????Ecco il nuovo numero di Pagine Uisp, newsletter nazionale Uisp di consulenze, marketing e opportunità per i… -