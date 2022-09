Carlo Gaffe di Marco Liorni | cosa gli esce di bocca | studio sconvolto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022)per. Il conduttore di Reazione a Catena incappa in uno scivolone su Rai 1 proprio sulla protagonista di questi giorni: la Famiglia Reale. Nella puntata di giovedì 15 settembre le sfidanti Copia e Incolla hanno messo più volte all'angolo le campionesse Letizia, Carolina ed Elisa. In ogni caso Le Tre e un Quarto alla fine hanno avuto la meglio. Non è passato molto però prima checommettesse un errore: le parole della Zot erano "Principe" e "Cardiff". A unirle la parola “Galles”, di cui Cardiff è la capitale e che riconduce a un titolo della corona inglese, Principe del Galles appunto. Ecco però lo scivolone:nel spiegare la soluzione ha detto che il principe del Galles è. Nulla di più sbagliato: il principe del Galles è William, ...